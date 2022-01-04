Что произошло за сутки: вторник, 4 января

Продолжение митингов в Казахстане, заражение коронавирусом короля и королевы Швеции и триумф российской лыжницы на "Тур де Ски"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- Власти Казахстана обещали удовлетворить требования митингующих о снижении цен на газ. Правительство также дало гарантии о непривлечении к ответственности лиц, вышедших на акции протеста. Однако в некоторых городах митингующие отказались расходиться, требуя встречи с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих "не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности государства".

- Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море. Из-за ледообразования возникла угроза повреждения корпуса корабля. На борту находились восемь человек экипажа, для их эвакуации направлен вертолет МЧС РФ.

- НАТО проведет внеочередное заседание из-за ситуации на Украине. Члены альянса обеспокоены наращиванием военной мощи России у границ с Украиной.

- Россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии, перевезут в РФ. Двоим тяжело пострадавшим пациентам требуется особое лечение и транспортировка на родину. Предполагается, что их доставят на реанимобиле в Смоленск, а оттуда - по местам жительства.

- ОПЕК+ сохранил план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале. План еще ни разу не менялся с июля 2021 года, несмотря на просьбы потребителей о наращивании добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил: неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения "омикрона" остается, но это не влияет на изменение спроса на нефть.

- Наталья Непряева первой из российских лыжниц выиграла общий зачет "Тур де Ски". На заключительной гонке она заняла четвертое место, но этого хватило для общего триумфа по итогам многодневки.

- В России выявлено 15,9 тыс. новых заболевших коронавирусом. Суточный прирост новых заболевших в РФ достиг минимума с 17 июня 2021 года. Ситуация с COVID-19 в мире сложная: коронавирусом заразились король и королева Швеции, в Дели введут комендантский час, а церемонию "Грэмми" могут перенести.