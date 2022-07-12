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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Что произошло за день: вторник, 12 июля

Обезьянья оспа в России, новый вице-премьер и стабилизация в экономике

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлена оспа обезьян. Заболевший приехал из Европы. Пациент из Санкт-Петербурга, он находится в удовлетворительном состоянии. В Минпромторге заверили, что в РФ достаточно лекарств и вакцин на случай вспышки оспы.

- Путин ввел пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. На новую должность выдвинут глава Минпромторга Денис Мантуров.

- На Илью Яшина завели дело о фейках об армии РФ. Сам оппозиционер сейчас находится под административным арестом в спецприемнике.

- Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения. К ним могут отнести аренду дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее.

- ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике. В Банке России подчеркивают, что кризис развивается по более мягкой траектории, чем это предполагалось.

- Журналист Дудь оштрафован на 120 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду. Что именно было ему вменено - в суде не уточнили.

- В Новой Каховке сообщили о жертвах при ударе ВСУ по городу. Около 90 человек обратились за медпомощью, обнаружены тела двух погибших, еще семеро числятся пропавшими без вести. Власти Новой Каховки сообщили, что половину выпущенных ракет HIMARS перехватили.

- Рустам Минниханов перестал быть президентом Татарстана. Согласно подписанному Владимиром Путиным указу, новая должность Минниханова - "глава Республики Татарстан".

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