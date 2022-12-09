Что произошло за день: пятница, 9 декабря

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Илья Яшин (признан в РФ физлицом-иноагентом) получил восемь с половиной лет колонии общего режима за распространение фейков про Вооруженные силы РФ. Ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Защита Яшина обжалует приговор. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подвергать сомнению решение суда считает нецелесообразным.

- Один человек погиб при пожаре в ТЦ "Мега Химки", в результате которого полностью выгорел магазин OBI. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает причиной пожара неквалифицированные сварочные работы.

- Президент РФ заявил, что участникам урегулирования на Украине придется согласиться с реалиями "на земле". На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию Владимир Путин сообщил, что СВО идет своим чередом, Москва может перенять у США наработки по концепции нанесения обезоруживающего ядерного удара. Он также выразил разочарование в связи с заявлением Ангелы Меркель, что Минские соглашения были заключены только для того, чтобы дать Украине время подготовиться.

- США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Эллы Памфиловой. В санкционный список внесены еще 14 членов ЦИК и шесть физлиц, включая сотрудников администрации президента РФ Олега Нестерова и Евгения Кима.

- Генерал ФТС арестован на два месяца по обвинению в коррупции. По данным источника "Интерфакса", против Дмитрия Мурышова дали показания несколько человек, обвинив его в коррупции на миллионы рублей.

- Суд взыскал с МВД РФ в пользу журналиста Ивана Голунова 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Голунов намерен направить средства на благотворительность. В 2019 году он был незаконно обвинен в покушении на сбыт наркотиков после того, как экс-сотрудники УВД по ЗАО приобрели их и подложили Голунову.

- Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "Мир". При этом операции с этой платежной системой останутся под особым контролем.