Что произошло за день: вторник, 21 февраля

Послание президента Федеральному Собранию, дивиденды Сбербанка и затонувший на Кубани сухогруз

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Выступая в преддверии годовщины начала СВО на Украине, президент РФ подчеркнул, что Россия будет последовательно решать поставленные в рамках операции задачи. В своем послании российский лидер предложил создать спецфонд по оказанию помощи семьям погибших и ветеранов СВО, а также сообщил, что для участников спецоперации введут отпуск на 14 дней каждые полгода.

- В своем послании Федеральному Собранию Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3. Он назвал абсурдом требование НАТО вернуться с инспекциями на ядерные объекты РФ и заявил, что, если США проведут испытания ядерного оружия, то РФ сделает то же самое.

- Президент России в послании призвал к пересмотру ряда норм УК РФ по экономическим составам. Также Путин предложил отказаться от Болонской системы образовании и вернуться к традиционному обучению в вузах; объявил, что МРОТ с 1 января 2024 года дополнительно индексируют на 10%; предложил в новых регионах давать маткапитал семьям с детьми, родившимися с 2007 г.; заверил, что выборы президента в 2024 г. пройдут в строгом соответствии с законом.

- Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу.

- Сухогруз под флагом Коморских островов переломился из-за шторма на Кубани. В результате ЧП судно затонуло в Черном море. Экипаж состоял из 11 россиян, один из них погиб, еще один пострадал.

- Новый премьер Молдавии высказался за вывод российских войск из Приднестровья. При этом Дорин Речан добавил, что о сворачивании миротворческой операции, которая проводится согласно молдавско-российскому соглашению от 21 июля 1992 года, речи не идет.

- Сбербанк может выплатить дивиденды по итогам 2022 года. На этих новостях усилили рост акции Сбербанка.

- Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду. При этом в конце недели ожидается резкое изменение погоды - до +2 градусов днем.