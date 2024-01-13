Что произошло за день: суббота, 13 января

Пожар на складе Wildberries в Петербурге, коммунальная авария в Липецке и тайваньские выборы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сильный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах (Пушкинский район Петербурга). В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Пожар был локализован на площади 70 тыс. кв. м, ему присвоили максимальный ранг сложности. Тушение продолжается, к вечеру субботы площадь пожара сократилась до 4 тыс. кв. м, ранг пожара снижен до второго. В Wildberries обещают вернуть деньги покупателям за утраченные заказы, продавцы получат компенсацию. Ущерб от пожара на складе страховщики оценивают в 10-20 млрд руб. Петербургский Госстройнадзор заявил, что онлайн-ритейлер не обращался за получением разрешения на ввод в эксплуатацию склада. В Wildberries подчеркивают, что получили заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

- Авария произошла на сетях теплоснабжения в Липецке. Без отопления и горячей воды остались 282 многоквартирных дома. В мэрии города сообщают, что к вечеру специалисты завершат ремонт. Температура воздуха в Липецке в субботу опускалась до -24 градусов.

- Глава Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ побеждает на выборах главы администрации Тайваня. Он заявил о желании вести взаимодействие с Пекином и поддерживать мир в регионе. Правящая Демократическая прогрессивная партия потеряла большинство в парламенте. Власти Китая подчеркивают, что Пекин и впредь будет "решительно выступать против сепаратистских действий, направленных на "независимость Тайваня".

- Военные РФ применили гиперзвуковое оружие против объектов ОПК Украины. По данным Минобороны РФ, в субботу был нанесен удар высокоточным оружием, в том числе комплексом "Кинжал".

- Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд. Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован 30 января 2014 года. Рост потребления газа связан с морозной погодой, установившейся на территории России. Также "Газпром" снова обновил максимумы экспорта газа в Китай по "Силе Сибири".