Что произошло за день: вторник, 23 января

Предложение продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров, поддержка многодетных и владельцы "Яндекса"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кабмин предложил продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров. Меры будут предлагаться к продлению до конца 2024 года. В Центробанке считают, что требование должно носить временный характер, веских причин для продления этой меры нет. В свою очередь Минфин РФ заявил, что механизм обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейших российских экспортеров оказался действенным, поэтому ведомство выступает за его пролонгацию.

- Территориальные претензии Киева к России абсолютно несостоятельны, заявил Дмитрий Песков. Это "попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима", сказал он, комментируя последние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

- Российское МКАО стало владельцем главного юрлица "Яндекса" в РФ. Материнской компанией группы продолжает оставаться Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах.

- ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе. Отмечается, что необходимы документы, подтверждающие гражданство, то есть загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт, свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению и свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ.

- Обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку, заявил Дмитрий Песков. В Минобороны РФ сообщили, что военные во вторник утром нанесли групповой удар наземным и авиационным оружием по украинским цехам, производящим ракеты и боеприпасы.

- Госдума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса. РЖД планирует предоставлять проводникам информацию о перевозимых питомцах.

- В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он коснется напитков, содержащий тонизирующие вещества, за исключением чая и кофе и напитков на их основе.

- Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно и гарантирует соцподдержку на всей территории России, заявил Владимир Путин на церемонии, дающей старт Году семьи в РФ. Он также пообещал продлить выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки.