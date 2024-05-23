Что произошло за день: четверг, 23 мая

Компенсация ущерба от действий США, пожар в нелегальном хостеле и обсуждение налоговой реформы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного России и ЦБ РФ действиями США. Документ предусматривает "прекращение прав на имущество США" и передачу этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба.

- Пожар произошел в подмосковном СНТ, сгорел дом, в котором жили нелегальные мигранты. Погибли восемь человек. Задержан гражданин Узбекистана, арендовавший дом.

- Правительство РФ будет предлагать "разумную" прогрессию НДФЛ и вычеты для семей с детьми, пообещал глава Минфина Антон Силуанов. В четверг прошли парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прогрессивная шкала налогообложения не должна касаться доходов участников СВО.

- АО "Макфа" и связанные с ним компании перешли в собственность РФ. Государству перешли все компании, которые были в иске, в том числе АО "Макфа", АО "СМАК", АО "Первый хлебокомбинат".

- Суд арестовал замначальника Генерального штаба Вадима Шамарина. Его обвиняют в получении особо крупной взятки: по версии следствия, он получил 36 млн рублей от топ-менеджеров Пермского телефонного завода "Телта". Кроме того источник сообщил, что сотрудник Департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в коррупции.

- Республика Сербская подготовит договор о разъединении с федерацией Боснии и Герцеговины. Как пояснил глава республики, у его народа нет оснований жить вместе с теми, кто обвиняет их в совершении геноцида. Позднее стало известно, что Генассамблея ООН одобрила резолюцию о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом.

- Норвегия дополнительно ограничит въезд для российских туристов с 29 мая. Гражданам РФ, прибывающим в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы.

- Совет директоров "Газпрома" оформил рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год.