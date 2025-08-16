Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 16 августа

Российско-американские переговоры на Аляске, заявления Путина и Трампа, первые оценки и комментарии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру

- Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Они длились 2 часа 45 минут. После этого президенты выступили с заявлениями для прессы.

- Путин рассказал, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Для долгосрочного урегулирования конфликта необходимо устранить первопричины кризиса и учесть все озабоченности России, подчеркнул президент. Он выразил надежду, что договоренности, достигнутые на Аляске, станут основой для решения украинского вопроса и помогут восстановить отношения между РФ и США. Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.

- Трамп также назвал переговоры с Россией конструктивными, но отметил, что окончательной договоренности пока нет. Осталось несколько нерешенных вопросов, один из них – серьезный, подробностей Трамп не раскрыл. Позже в интервью Fox News он заявил, что хочет посмотреть, удастся ли уладить этот вопрос. Также он отметил, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против РФ, так как его встреча с Путиным прошла успешно. Трамп допустил, что Киев не пойдет на сделку с Москвой по украинскому урегулированию, но посоветовал властям Украины согласиться на это.

- Сенаторы-республиканцы Лиза Мурковски и Кэти Бритт положительно оценили итоги встречи Трампа и Путина на Аляске, демократы Чак Шумер и Грегори Микс подвергли критике.

- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал результаты переговоров президентов России и США поворотным моментом в достижении урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Анкоридж "уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях".

