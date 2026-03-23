Что произошло за день: понедельник, 23 марта

Противоречивые заявления США и Ирана о ходе конфликта, решение по Almaz Capital Александра Галицкого и новый глава лыжной федерации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил, что заморозил на пять дней планы по ударам по иранским энергетическим объектам, и сообщил, что в последние два дня США контактировали с Ираном по поводу решения спорных вопросов. Он убежден, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф опроверг сообщения, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации. В МИД Ирана сочли, что Трамп своими заявлениями хочет снизить цены на энергоносители.

- Нефть обвалилась на заявлениях Трампа. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 по московскому времени опустились на $10,91 (9,72%) от уровня закрытия пятницы, до $101,28 за баррель. В ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $96 за баррель.

- Суд запретил в РФ деятельность фонда Almaz Capital из-за экстремизма. В рамках иска Генпрокуратуры также удовлетворено требование об обращении в доход государства имущества управляющего партнера фонда Александра Галицкого.

- Владимир Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов. Также он призвал правительство ко взвешенным решениям по конъюнктурным доходам бюджета.

- Александр Лукашенко разрешил литовским грузовикам выехать из Белоруссии. Разрешение было дано после оплаты услуг по их хранению на спецстоянках.

- Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента. На эту же сумму и по этой же причине оштрафован музыкальный сервис Last.fm. Компания Amazon оштрафована на 3 млн рублей.

- Олег Белозеров переназначен главой РЖД еще на пять лет.

- Магнитная буря на Земле завершилась. Слабые геомагнитные вариации ещё возможны, но полярные сияния в ночь с 23 на 24 марта маловероятны.

- Депутат Дмитрий Свищев стал главой Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив на этом посту трехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Елену Вяльбе.