Что произошло за день: вторник, 24 марта

Сообщения о возможных переговорах Ирана и США, предотвращенные в Московском регионе теракты и первые интернет-спутники "БЮРО 1440"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Севастополе завершены. Взрыв газа как причину ЧП исключили, СКР завел дело о приобретении взрывного устройства.

- Глава МИД Ирана тайно проинформировал спецпосланника президента США о согласии лидера Ирана на переговоры с Вашингтоном, сообщили СМИ со ссылкой на источники. По данным других источников, в случае проведения переговоров в Пакистане вице-президент Джей Ди Вэнс может возглавить делегацию от США. Вместе с тем израильские источники сообщают, что успех возможных переговоров между США и Ираном о заключении соглашения маловероятен.

- Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. По словам лиц, знакомых с ситуацией, платеж в размере $2 млн за одно судно пытаются взимать в зависимости от конкретного случая.

- ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Московском регионе. По данным спецслужбы, в том числе предотвращена закупка украинскими силовиками военных беспилотников. Кроме того, задержан иностранец, который получил посылку с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви.

- Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправсоглашений.

- На орбиту выведены первые 16 российских интернет-спутников "БЮРО 1440". Ранее сообщалось, что низкоорбитальная спутниковая группировка компании "БЮРО 1440" будет насчитывать 292 аппарата к 2027 году.

- Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году. Фигуранты получили от 1 года 7 месяцев колонии строгого режима до 2 лет 4 месяцев колонии общего режима.

- World Athletics сняла c Всероссийской федерации легкой атлетики все санкции, связанные с допингом. Федерация прошла трехлетний "карантин" в рамках Программы специальных условий.

