Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Санкционные списки США, реакция МИД России на санкции, борьба с призывами к подростковым суицидам в соцсетях

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минторг США перечислил организации, попавшие под санкции. В список вошли десять российских компаний и структур, в том числе 27-й научный центр Минобороны РФ, а также три немецких и одна швейцарская компания. Американские санкции, заверили в США, не затронут сотрудничество в сфере космоса и гражданской авиации.

- США решили ограничить экспорт оружия и боеприпасов в Россию. Также Вашингтон запрещает финансирование военных программ с участием РФ. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России заявили, что последняя поставка американской военной техники Москве состоялась в Великую Отечественную войну. Эксперты также считают это объявление формальностью.

- МИД РФ пообещал ответить на санкции США по принципу взаимности, но "не обязательно симметрично". Представитель ведомства Мария Захарова назвала объявленные меры "неприкрытым вмешательством в наши внутренние дела" и призвала "коллег не играть с огнем". Госдепартамент США также прокомментировал введение санкций, назвав новые ограничительные меры "внушительным наказанием" для Москвы, поскольку объявлены они были одновременно с Евросоюзом.

- Соцсети по требованию Роскомнадзора удалили более 450 материалов с призывами к подросткам совершить самоубийство. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку, пресечь распространение такого контента и установить злоумышленников.

- Приговоренный к трем годам заключения Николя Саркози заявил о нарушениях при расследовании его дела. Он заявил, что подал апелляцию на решение суда по делу о коррупции и при необходимости готов обратиться и в Европейский суд по правам человека.