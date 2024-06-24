Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Новые санкции, пожар во Фрязине и первый умерший от ботулизма

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел в административном здании в подмосковном Фрязине. По предварительным данным, погибли восемь человек. Пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. метров. В холдинге "Росэлектроника" опровергли сообщения ряда СМИ, что горящее здание имеет отношение к НИИ "Платан".

- Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ. В него включили ограничения в отношении 116 физических и юридических лиц. В частности, в санкционный список попали артисты Полина Гагарина, Shaman, Иван Охлобыстин, а также руководитель Росимущества, главком ВМФ России, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии, предприниматель Роман Троценко и его аэропортовый холдинг "Новапорт". ЕС ввел запрет на использование российского аналога SWIFT и запретил новые инвестиции и передачу технологий для новых российских проектов СПГ.

- Режим КТО был отменен в Махачкале и Дербенте утром в понедельник. Дело о террористической атаке в Дагестане будет расследовать центральный аппарат СКР. Число погибших выросло до 20 человек, четверо полицейских остаются в тяжелом состоянии. Между тем глава Сергокалинского района Магомед Омаров освобожден от должности. Трое из четверых ликвидированных боевиков были опознаны как его сыновья и племянник. Стало известно, что в терактах в Махачкале и Дербенте участвовали выходцы из Сергокалинского района.

- Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице. Он ел купленный салат в гостях у родственников, несмотря на плохое самочувствие, обратился к врачам только по возвращении в Кострому. В Минздраве сообщали ранее, что на стационарном лечении в России остаются 218 человек с признаками ботулизма.

- Послу США в Москве сделан демарш в связи с атакой ракет ATACMS на Севастополь. Линн Трейси было заявлено, что США, поставляя ВСУ вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя, фактически стали стороной конфликта. Позднее Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. В самом Севастополе введен режим ЧС. Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ выросло до 153 человек.

- Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Лебедева и Ходорковского (признан иноагентом). Генпрокуратура просила обратить к взысканию средства ответчиков, находящиеся на счетах в банке "Траст", которые ввиду норм законодательства не могла взыскать ФССП.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС выделит в июле на военную помощь Украине 1,4 млрд евро

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

В Абхазии задержали трех подозреваемых в причастности к убийству у КПП "Псоу"

Виктор Орбан уверен, что руководство ЕС необходимо сменить

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

Первый транш помощи от прибыли с активов РФ поступит Украине на следующей неделе

ЕС запретил перегружать в своих портах СПГ из РФ для третьих стран

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });