Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Новые санкции, пожар во Фрязине и первый умерший от ботулизма

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел в административном здании в подмосковном Фрязине. По предварительным данным, погибли восемь человек. Пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. метров. В холдинге "Росэлектроника" опровергли сообщения ряда СМИ, что горящее здание имеет отношение к НИИ "Платан".

- Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ. В него включили ограничения в отношении 116 физических и юридических лиц. В частности, в санкционный список попали артисты Полина Гагарина, Shaman, Иван Охлобыстин, а также руководитель Росимущества, главком ВМФ России, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии, предприниматель Роман Троценко и его аэропортовый холдинг "Новапорт". ЕС ввел запрет на использование российского аналога SWIFT и запретил новые инвестиции и передачу технологий для новых российских проектов СПГ.

- Режим КТО был отменен в Махачкале и Дербенте утром в понедельник. Дело о террористической атаке в Дагестане будет расследовать центральный аппарат СКР. Число погибших выросло до 20 человек, четверо полицейских остаются в тяжелом состоянии. Между тем глава Сергокалинского района Магомед Омаров освобожден от должности. Трое из четверых ликвидированных боевиков были опознаны как его сыновья и племянник. Стало известно, что в терактах в Махачкале и Дербенте участвовали выходцы из Сергокалинского района.

- Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице. Он ел купленный салат в гостях у родственников, несмотря на плохое самочувствие, обратился к врачам только по возвращении в Кострому. В Минздраве сообщали ранее, что на стационарном лечении в России остаются 218 человек с признаками ботулизма.

- Послу США в Москве сделан демарш в связи с атакой ракет ATACMS на Севастополь. Линн Трейси было заявлено, что США, поставляя ВСУ вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя, фактически стали стороной конфликта. Позднее Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. В самом Севастополе введен режим ЧС. Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ выросло до 153 человек.

- Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Лебедева и Ходорковского (признан иноагентом). Генпрокуратура просила обратить к взысканию средства ответчиков, находящиеся на счетах в банке "Траст", которые ввиду норм законодательства не могла взыскать ФССП.