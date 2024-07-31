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Что произошло за день: среда, 31 июля

Указ о 400 тыс. руб. контрактникам, продление ИТ-ипотеки, первые F-16 на Украине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ подписал указ о выплате 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне СВО. Главам регионов рекомендовано установить также единовременную выплату в размере не менее 400 тысяч рублей за счет средств субъектов.

- Правительство продлило срок ИТ-ипотеки до 2030 года. Программа не будет распространяться на Москву и Петербург. Предельная ставка составит до 6% годовых.

- Глава политбюро ХАМАС был убит запущенной по Ирану с территории другой страны ракетой, сообщил арабский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источники. В ХАМАС считают ответственными за убийство не только Израиль, но и США. Власти Ирана пообещали жесткий ответ на убийство Исмаила Хании в Тегеране и запросили экстренное заседание СБ ООН .

- Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов. Депутаты изменили ранее принятый закон и уточнили, что дисциплинарным проступком не будет считаться наличие гаджетов, используемых для выполнения обязанностей.

- Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что на Украину доставили небольшое количество самолетов.

- Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы. Остановку деятельности объяснили обновлением программного обеспечения.

- США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США начинают пересмотр двухсторонних отношений в связи с принятым в Тбилиси законом об иноагентах.

- Арестован зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.

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