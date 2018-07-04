В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене составили список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики чемпионата мира по футболу волонтерам - сотрудникам метро и консультантам на стойках "Живое общение".

Самыми популярными вопросами стали "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица?", рассказал вице-мэр, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит сайт мэра Москвы.

Никольская улица стала неофициальной фан-зоной и самой оживленной улицей в центре столицы.

По словам Ликсутова, пассажиры из других стран также интересуются, где станция с собачками, имея в виду "Площадь Революции".

Самыми необычными вопросами, с которыми туристы обращались к волонтерам, стали "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".

Иностранные гости чаще всего обращаются с вопросами на станциях "Площадь Революции" и "Пушкинская". В сообщении отмечается, что с начала ЧМ-2018 за помощью к волонтерам обратились более 270 тыс. иностранных туристов и болельщиков.

Стойки "Живое общение" для оказания консультаций располагаются на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК.