Загитова выступит вместо Медведевой в произвольной программе командного турнира

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Евгения Медведева, с мировым рекордом выигравшая короткую программу командного турнира на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, заявила, что в произвольной программе вместо нее выступит Алина Загитова.

"Я считаю, что выбор нашей команды и распределение очень правильные. Да будет так", - приводит слова Медведевой "Чемпионат".

"Противостояние с Загитовой? На данный момент мы партнёры по команде, и я буду ее поддерживать", - сказала спортсменка.

На недавнем чемпионате Европы в Москве Загитова завоевала золото, а Медведева – серебро.

После коротких программ командного турнира (мужчины, спортивные пары, танцевальные пары, женщины) Игр-2018 лидирует Канада, далее идут Россия, США, Япония, Италия. Остальные команды выбыли из борьбы.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под

нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.