Норвежский конькобежец Лоренстен выиграл забег на 500 м с рекордом ОИ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Ховар Лорентсен завоевал золото Игр-2018 в забеге конькобежцев на 500 м.

Время победителя – 34,41 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Предыдущий рекорд – 34,42 – был установлен американцем Кейси Фитцрэндольфом на Играх-2002. В свою очередь, мировой рекорд (33,98), установленный россиянином Павлом Кулижниковым в 2015 году, устоял.

Второе место в забеге на Олимпиаде-2018 занял кореец Чха Мин Гю, третье – представитель Китая Гао Тинюй.

Россияне в забеге участия не принимали.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.