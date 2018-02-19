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Экипажи-двойки из Канады и Германии поделили золото ОИ в соревновании бобслеистов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Канадцы Джастин Криппс и Александр Копач и немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис стали обладателями золота Игр-2018 в соревновании экипажей-двоек по бобслею.

Они показали одинаковое время.

Третьим стал экипаж из Латвии Оскар Мелбардис/Янис Стренга.

Российский экипаж Алексея Стульнева и Василия Кондратенко стал 20-м.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.

Теги: Олимпиада-2018, бобслей
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