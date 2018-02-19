Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Онлайны Весь спорт
Поиск
Фигурное катание04:00Микст, танцы на льду, Произвольный танец
Фристайл04:30Женщины, хаф-пайп, Финалы
Шорт-трек13:00Женщины, 3000 м, эстафета, Финалы
Биатлон14:15Микст, смешанная эстафета, Финал
Лыжное двоеборье15:45Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км, Лыжная гонка 10 км (Финал)

Норвегия выиграла командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина

Россияне заняли седьмое место

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегия по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

Второе место заняла Германия, третье – Польша.

Российская команда, в составе которой выступили Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов, стала седьмой.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.

Теги: Олимпиада-2018, прыжки на лыжах с трапплина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Олимпийский онлайн. День 12-йОлимпийский онлайн. День 12-й
В очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наградПодробнее
Антидопинговый отдел CAS зарегистрировал дело керлингиста КрушельницкогоАнтидопинговый отдел CAS зарегистрировал дело керлингиста Крушельницкого
Как сообщалось, один из российских спортсменов-участников Игр-2018 был заподозрен в нарушении антидопинговых правилПодробнее
Канадцы Вертью и Моир выиграли короткую программу танцоров с рекордом мираКанадцы Вертью и Моир выиграли короткую программу танцоров с рекордом мира
Российские пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли шестое и 13-е места соответственноПодробнее
Олимпийский онлайн. День 11-йОлимпийский онлайн. День 11-й
В Пхенчхане разыграют три комплекта наград, фигуристы проводят короткую программу в танцах, российские хоккеистки сыграют с КанадойПодробнее
Российский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатикеРоссийский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатике
Теперь в активе олимпийской команды России три серебряные и восемь бронзовых медалейПодробнее
Одного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правилОдного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Как заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов, получено официальное уведомление от МОКПодробнее
Российские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафетеРоссийские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафете
В активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалейПодробнее
Олимпийский онлайн. День 10-йОлимпийский онлайн. День 10-й
Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресеньеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Медальный зачет
Страна
Норвегия119828
Германия106420
Канада65617
Нидерланды65213
США53210
Швеция4307
Австрия42410
Франция42410
Южная Корея3227
Швейцария2417
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрезидент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталовВ РоссииЗадержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийстваВ РоссииЗаочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законнымВ РоссииВ КПРФ опровергли сообщения о вступлении Грудинина в партиюВ РоссииМать ребенка полковника Захарченко потребовала 3 млн руб. за незаконное уголовное преследованиеВ РоссииПрокуратура проверит данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Олимпийский онлайн. День 12-й

Олимпийский онлайн. День 12-йВ очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наград Подробнее

Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне

Пять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 во вторник

Полицейского из Лондона обвинили в воровстве печенья

Нигерийские школьницы спаслись от террористов "Боко Харам"

Туман остановил переправу в Крым

Прокуратура пресекла несогласованные проверки резидентов ТОР на Сахалине

Киев и Донбасс договорились развести силы под станицей Луганской

"Первый канал" опроверг информацию об уходе Екатерины Андреевой из программы "Время"

Стрела башенного крана упала на стройплощадке в Волгограде

Евросоюз призвал принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии

Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении "российского вмешательства" в выборы

Замглавы МИД Украины выступила против участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе

Священник призвал обратить внимание на ранение двух мусульман при защите православных в Кизляре

В Москве убит шансонье Петр Гара

Песков подтвердил встречу Путина, Эрдогана и Рухани

Фигурка Швейка похищена в Одессе с фасада пивной на Дерибасовской

Житель Грузии попросил в церкви отпущения грехов и оставил гранату

"Луч-Энергия" стал первым финалистом Кубка Футбольной национальной лиги

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+