Норвегия выиграла командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегия по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

Второе место заняла Германия, третье – Польша.

Российская команда, в составе которой выступили Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов, стала седьмой.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.