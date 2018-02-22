Белорусские биатлонистки выиграли золото в эстафете на ОИ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские биатлонистки завоевали золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.

На первом этапе у белорусок бежала Надежда Скардино, на втором - Ирина Кривко, третьем - Динара Алимбекова, на четвертом - Дарья Домрачева.

Второе место в гонке заняла Швеция, третье - Франция.

Российская команда участия в эстафете не принимала, поскольку к участию в ОИ были допущены лишь две биатлонистки из РФ.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.