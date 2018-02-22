Команда России опустилась на 21-е место в медальном зачете Олимпиады

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России ухудшила свои позиции в медальном зачете зимних Игр-2018, опустившись с 20-го на 21-е место.

Это произошло после того, как венгерские шорт-трекисты выиграли эстафету и принесли своей стране первое золото. Команда Венгрии обошла сборные, у которых золотых медалей нет.

Среди них - команда России, у нее теперь девять 12 медалей - четыре серебряные и восемь бронзовых. В четверг стало известно о том, что российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова официально лишены бронзовой медали, завоеванной в дабл-миксте: в организме Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

Лидирует по-прежнему сборная Норвегии, у которой 13 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. На втором месте Германия (13, 7, 5), на третьем - Канада (9, 7, 8).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.