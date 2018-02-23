Олимпийский онлайн. День 15-й

05:34

Уточним: не в основном, а исключительно. Хотя... Марию Сотскову, занявшую 12-е место в короткой программе, мы сбрасывать со счетов все же не будем, пусть и понимаем, что шансы на триумф после произвольной программы невелики. А вот в других дисциплинах, где разыгрываются сегодня медали, россиян нет. Вот сегодня утром из борьбы за награды женских соревнований по фристайлу в ски-кроссевыбыли Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова