Олимпийский онлайн. День 15-й

Российские болельщики вправе рассчитывать на первое золото в копилке отечественной команды и на то, чтобы вообще в хорошем настроении провести день
А сейчас на трибунах взрыв эмоций! Завершила свою программу Загитова! Мы с нетерпением ждем объявления оценок!
Качественно выполняет элементы российская фигуристка. Публика реагирует аплодисментами, но не продолжительными: волнуется и народ!
Волнуемся, переживаем
Она выступает под Don Quixote by Leon Minkus
Итак, на льду - Алина Загитова!!!
Японская фигуристка заработала 209,71 балла. Это - третье место!
Ждем объявления японки Сакамото, а на трибунах скандирование "РОССИЯ! РОССИЯ!" Ведь сейчас выступит Алина Загитова!
Закончила свое выступление японка, посмотрим, сколько она получит
А рекорд в короткой принадлежит теперь уже Алине Загитовой - 82,92
Напомним, что рекорд по сумме оценок за короткую и произвольную программы в женском одиночном катании принадлежит Евгении Медведевой - 241,31 балла
На льду, между тем, еще одна представительница Японии, Каори Сакамото
Итальянка Каролина Костнер заработала 212,44 балла, она идет на втором месте. Могла бы и на первом, но ее уже опередила Сатоко Мияхара - 222,38!
Итак, свои программы откатали 18 из 24 участниц соревнования. Мария Сотскова занимает второе место. Впереди - выступления еще шести фигуристок включая двух россиянок - явных претенденток на награду высшего достоинства
Представительница Южной Кореи Чхве Да Бин заработала 199,26 балла. И это - лучший к настоящему моменту результат. Кореянка вышла в лидеры и сместила на второе место Марию Сотскову
Еще одна американская фигуристка выступила, Брэди Теннелл. По баллам она приблизилась к Марии Сотсковой, но не сказать, что более того. 192,35 балла - это второй промежуточный результат у представительницы США
185,65 заработала американка Карен Чен - и это второй промежуточный результат. Сотскова продолжает лидировать после произвольной программы фигуристок
Итак, Сотскова первая выступила в третьей группе участниц. По сумме короткой и произвольной программ она заработала 198,10 балла и вышла на первое промежуточное место!
Сейчас Мария Сотскова будет выступать в произвольной программе фигуристок
Канадская фристайлистка Келси Серва выиграла золото в ски-кроссе. Второй стала ее соотечественница Бриттани Фелан, третьей - швейцарка Фанни Смит
Произвольная программа фигуристок - в самом разгаре. Выступают 24 спортсменки, программы откатали только семь, так что все основное впереди. Мария Сотскова выступит 13-й, Алина Загитова - 22-й, Евгения Медведева - 24-й
Этот матч начнется в 10:40
С другой стороны - сегодня и большой хоккейный день. Так, сборная России сыграет с Чехией в полуфинале мужского турнира. Пожелаем нашим удачи и здесь!
Уточним: не в основном, а исключительно. Хотя... Марию Сотскову, занявшую 12-е место в короткой программе, мы сбрасывать со счетов все же не будем, пусть и понимаем, что шансы на триумф после произвольной программы невелики. А вот в других дисциплинах, где разыгрываются сегодня медали, россиян нет. Вот сегодня утром из борьбы за награды женских соревнований по фристайлу в ски-кроссевыбыли Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова
В основном мы сегодня надеемся на российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, выигравших позавчера короткую программу, да еще и с мировыми рекордами. Первое золото копилке сборной России.... Когда же, как не сейчас?
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимних Игр-2018 в Пхенчхане!
Коротко о том, какие награды, в каких дисциплинах будут разыграны сегодня:
Четыре комплекта наград и одну бронзу разыграют спортсмены на ОИ в пятницу https://t.co/cuJZe6GmLf— Интерфакс (@interfax_news) 23 февраля 2018 г.