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Олимпийский онлайн. День 15-й

Есть обновление от 06:31

Российские болельщики вправе рассчитывать на первое золото в копилке отечественной команды и вообще на то, чтобы в хорошем настроении провести день

Олимпийский онлайн. День 15-й
Серебряный призер ЧЕ-2018 Евгения Медведева и победительница турнира Алина Загитова
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Российские болельщики вправе рассчитывать на первое золото в копилке отечественной команды и на то, чтобы вообще в хорошем настроении провести день

07:36

А сейчас на трибунах взрыв эмоций! Завершила свою программу Загитова! Мы с нетерпением ждем объявления оценок!

07:36

Качественно выполняет элементы российская фигуристка. Публика реагирует аплодисментами, но не продолжительными: волнуется и народ!

07:35

Волнуемся, переживаем

07:35

Она выступает под Don Quixote by Leon Minkus

07:32

Итак, на льду - Алина Загитова!!!

07:32

Японская фигуристка заработала 209,71 балла. Это - третье место!

07:31

Ждем объявления японки Сакамото, а на трибунах скандирование "РОССИЯ! РОССИЯ!" Ведь сейчас выступит Алина Загитова!

07:29

Закончила свое выступление японка, посмотрим, сколько она получит

07:29

А рекорд в короткой принадлежит теперь уже Алине Загитовой - 82,92

07:28

Напомним, что рекорд по сумме оценок за короткую и произвольную программы в женском одиночном катании принадлежит Евгении Медведевой - 241,31 балла

07:27

На льду, между тем, еще одна представительница Японии, Каори Сакамото

07:24

Итальянка Каролина Костнер заработала 212,44 балла, она идет на втором месте. Могла бы и на первом, но ее уже опередила Сатоко Мияхара - 222,38!

07:12

Итак, свои программы откатали 18 из 24 участниц соревнования. Мария Сотскова занимает второе место. Впереди - выступления еще шести фигуристок включая двух россиянок - явных претенденток на награду высшего достоинства

06:55

Представительница Южной Кореи Чхве Да Бин заработала 199,26 балла. И это - лучший к настоящему моменту результат. Кореянка вышла в лидеры и сместила на второе место Марию Сотскову

06:42

Еще одна американская фигуристка выступила, Брэди Теннелл. По баллам она приблизилась к Марии Сотсковой, но не сказать, что более того. 192,35 балла - это второй промежуточный результат у представительницы США

06:32

185,65 заработала американка Карен Чен - и это второй промежуточный результат. Сотскова продолжает лидировать после произвольной программы фигуристок

06:22

Итак, Сотскова первая выступила в третьей группе участниц. По сумме короткой и произвольной программ она заработала 198,10 балла и вышла на первое промежуточное место!

06:09

Сейчас Мария Сотскова будет выступать в произвольной программе фигуристок

06:05

Келси Серва

05:56

Канадская фристайлистка Келси Серва выиграла золото в ски-кроссе. Второй стала ее соотечественница Бриттани Фелан, третьей - швейцарка Фанни Смит

05:38

Произвольная программа фигуристок - в самом разгаре. Выступают 24 спортсменки, программы откатали только семь, так что все основное впереди. Мария Сотскова выступит 13-й, Алина Загитова - 22-й, Евгения Медведева - 24-й

05:38

Этот матч начнется в 10:40

05:36

С другой стороны - сегодня и большой хоккейный день. Так, сборная России сыграет с Чехией в полуфинале мужского турнира. Пожелаем нашим удачи и здесь!

05:34

Уточним: не в основном, а исключительно. Хотя... Марию Сотскову, занявшую 12-е место в короткой программе, мы сбрасывать со счетов все же не будем, пусть и понимаем, что шансы на триумф после произвольной программы невелики. А вот в других дисциплинах, где разыгрываются сегодня медали, россиян нет. Вот сегодня утром из борьбы за награды женских соревнований по фристайлу в ски-кроссевыбыли Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова

05:31

В основном мы сегодня надеемся на российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, выигравших позавчера короткую программу, да еще и с мировыми рекордами. Первое золото копилке сборной России.... Когда же, как не сейчас?

05:30

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимних Игр-2018 в Пхенчхане!

05:30

Коротко о том, какие награды, в каких дисциплинах будут разыграны сегодня:

Теги: Олимпиада-2018
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