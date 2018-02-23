Команда России завершила очередной день ОИ на 15-м месте медального зачета

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России занимает 15-е место в медальном зачете Игр-2018 в Пхенчхане по итогам соревнований в пятницу.

Как сообщалось, утром она поднялась на данную позицию с 21-го места, и этот прорыв стал возможен благодаря успешному выступлению отечественных фигуристок: действующая чемпионка Европы Алина Загитова в одиночном катании выиграла золото, а двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева стала обладательницей серебра.

В других дисциплинах россияне остались без медалей (всего было разыграно четыре комплекта наград), но позиции команды к вечеру сохранились.

Теперь у России 14 медалей – одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.

На первом месте зачета находится по-прежнему сборная Норвегии, на счету которой 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (13, 7, 6), на третьем - Канада (10, 8, 9).

Между тем, россияне гарантировали себе еще как минимум одну серебряную медаль: хоккеисты сборной страны вышли в финал. В воскресенье они сыграют командой Германии.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.