Спорт

Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Первое место в обновленной таблице по-прежнему занимает сборная Германии

Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в обновленном рейтинге ФИФА. Согласно официальному сайту организации, по состоянию на 16 октября она занимает 65 место.

Первое место по-прежнему занимает Германия (1631 балл), второе и третье - Бразилия (1619) и Португалия (1446). Аргентина (1445), Бельгия (1333) и Польша (1323) также сохранили свои места. Замыкают десятку лидеров Франция (1226), Испания (1218), Чили (1173) и Перу (1160).

Сборная России установила антирекорд, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом и опустившись на 65 строчку (563). Российская команда не принимает участие в официальных отборочных матчах чемпионата мира 2018 года, так как гарантированно выступит на турнире в качестве сборной страны-хозяйки соревнования.

Теги: ФИФА, футбол
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