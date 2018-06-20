Первый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий не сможет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале, поскольку начинает тренировки со своим новым голландским клубом "Витесс", сообщил "Интерфаксу" представитель Первого канала.

"У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал", - сказал представитель телеканала.

Накануне Слуцкий сообщил, что больше не будет комментировать трансляции ЧМ-2018 на Первом канале.

"К сожалению для меня я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности. Но я уверен, что все будет складываться также удачно", - сказал Слуцкий в конце трансляции матча сборных России и Египта на сайте Первого канала.

Во вторник 19 июня также стало известно, что комментатор Василий Уткин больше не будет вести трансляции матчей чемпионата мира по футболу на Первом канале.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и с моей стороны с благодарностью", – сказал комментатор в своем видеообращении на канале в Youtube.

О причинах прекращения сотрудничества Уткин не сообщил.