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Украинца оштрафовали за появление на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, нарушившего правила поведения зрителей во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на ЧМ-2018.

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она отметила, что украинцу также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.

На судебном заседании болельщик признал свою вину.

По словам Солоповой, это пока единственное административное дело в отношении болельщика, поступившее в столичные суды с начала ЧМ-2018.

Теги: Украина, Москва, ЧМ-2018
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
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