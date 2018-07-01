Тренер сборной Испании назвал поражение от России хорошим опытом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Испании не имеет претензий к футболистам, несмотря на поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира, заявил наставник испанской команды Фернандо Йерро на пресс-конференции после игры.

"Это хороший опыт. Мы знали, что матч будет непростой, мы вели 1:0, затем наступил момент, когда нам забили, и мы знали, что со стандартов Россия играет хорошо, а также неплохо играет в воздухе... Я не говорю, что кто-то в моей команде ошибся, они выложились полностью, не могу упрекнуть ни одного игрока. Как коллектив они спаялись, но в футболе все бывает. Мы больше владели мячом, мы нанесли 16 - 18 ударов в створ ворот, но ничего не поделать. У нас были возможности победить, но были пенальти, это лотерея, в которой нам не повезло", - сказал Йерро.

"Мы проявили волю, характер, в конце первого тайма добавочного времени решили пойти на риск и вырвать победу, но это было трудно. Мы понимаем, что трудно атаковать команду, где 11 человек играли в обороне. 120 минут мы играли, проявили личность команды, сыграли профессионально, быстро ускорялись, когда надо было", - добавил он.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В дополнительные 30 минут игры также не выявили победителя, а в серии пенальти удачливее оказались россияне. В четвертьфинале чемпионата мира сборной России сыграет с победителем поединка Хорватия - Дания, которые сыграют позднее в воскресенье.