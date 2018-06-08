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Оргкомитет ЧМ-2018 пообещал пресекать провокации украинских болельщиков

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Два источника в оргкомитете ЧМ-2018 заверили все службы, которые будут заниматься вопросами безопасности во время мероприятия, что готовы к пресечению провокаций со стороны украинских болельщиков, пишет в пятницу газета "Известия".

"Правые радикалы с Украины могут устроить провокации во время чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России. Информацию подтвердили и в Верховной Раде, там отметили, что отдельные группы фанатов действительно могут приехать на турнир лишь ради того, чтобы устроить беспорядки", - сообщили газете в организации Sport for all, которая является участником FARE network (международная сеть, борющаяся против расизма и ксенофобии в футболе).

С 14 июня по 15 июля в 11 российских городах пройдет чемпионат мира по футболу. Несмотря на то, что сборная Украины не прошла отборочный турнир, посетить мундиаль, по информации FIFA, планируют порядка 5 тыс. граждан этой страны, уточнили в организации. "Помимо обычных болельщиков, на матчи могут постараться проникнуть и украинские правые экстремисты", - сказал "Известиям" председатель Sport for all Янис Кузинс.

По его словам, речь идет не только о спровоцированных стычках между фанатами из разных стран, украинские радикалы могут попробовать пронести на стадион нацистские флаги и другую запрещенную символику, чтобы создать проблемы организаторам.

"Наблюдатели от FARE, которые будут присутствовать на всех матчах, обязаны сообщать FIFA обо всех инцидентах. После чего международная футбольная федерация должна будет принять решение о санкциях в отношении организаторов турнира и конкретной сборной", - заявил Кузинс.

Он уточнил, что тот факт, что украинская команда не играет на турнире, для определенных лиц может стать дополнительной мотивацией, поскольку "нынешние украинские власти открыто прославляют крайне правых политических деятелей прошлого". Это, по оценке собеседника "Известий", только усиливает позиции экстремистов. Однако "организаторы готовы к возможным инцидентам", уверен Я.Кузинс.

В беседе с газетой депутат Верховной Рады Украины Евгений Балицкий сообщил, что у них в стране "действительно есть футбольные фанаты, которые могут приехать в Россию, чтобы устроить провокации и беспорядки". Там "немало людей, которые любят бегать с факелами и палками", заявил парламентарий, "за небольшие деньги можно организовать драку либо какие-то другие провокации".

Однако все службы, которые будут принимать участие в организации турнира и заниматься вопросами безопасности, хорошо проинструктированы и подготовлены, в том числе и к пресечению провокаций, заверили "Известия" два источника в оргкомитете чемпионата мира. "Современные технологии, которые задействованы на всех стадионах, могут четко отследить путь провокатора по всей арене. А паспорт болельщика, в котором есть фотография конкретного человека, ускорит процесс его идентификации", - отметил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

Теги: ЧМ-2018
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ПортугалияПортугалия00000
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