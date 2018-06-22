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Иностранные болельщики снова перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборной Испании забронировали по ошибке отель в Ростове Великом (Ярославская область) вместо Ростова-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ростовской областной Службы-112.

"Водитель такси обратился в службу 112 с просьбой помочь в размещении зарубежных болельщиков. Он перевозил болельщиков сборной Испании, которые на бумаге написали адрес отеля, расположенного в Ростове Великом, хотя они находились в Ростовской области. Осознав, что гости допустили ошибку, водитель обратился к нам за помощью. Услуги переводчика не потребовались, так как таксист воспользовался онлайн-переводчиком для общения с пассажирами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудникам Службы-112 удалось найти подходящий для гостей номер в Ростове-на-Дону, однако испанцы сами нашли подходящий для себя вариант жилья.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Швейцарии забронировали в России к ЧМ-2018 отель, но не смогли разыскать его в Ростове-на-Дону, поскольку он находится в Ростове Великом. Оператор-лингвист объяснил болельщикам их ошибку и оказал помощь при расселении в Ростове-на-Дону. Еще один казус произошел и с болельщиками из Китая, которые заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой.

Теги: ЧМ-2018
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УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
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ХорватияХорватия22006
ИсландияИсландия10101
АргентинаАргентина20111
НигерияНигерия10010
 
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БразилияБразилия21104
СербияСербия11003
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
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