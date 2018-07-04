В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной ЧМ-2018

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Граждане России могут получить выходной, если сборная России выиграет домашний чемпионат мира по футболу, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции в среду.

"По поводу выходных после игры: Лебедев (Игорь Лебедев - вице-спикер ГД - ИФ) с подобной инициативой еще перед открытием чемпионата мира выступил, поддержки у коллег не нашел. Но опыт двухнедельный проведения турнира показывает, что предложение может и должно быть реализовано. Огромный ажиотаж, аудитория у телевизоров, матчи поздно проходят, поэтому надо пойти навстречу болельщикам, такое событие раз в сто лет бывает. Если сборная выйдет в финал и победит, думаю, будут другие госрешения по поводу 16 июля, которые находятся более в компетенции главы государства", - сказал Дегтярев.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля. В настоящий момент сборная России готовится к четвертьфиналу, который назначен на субботу, 7 июля.

Как ранее сообщили во ВЦИОМ, практически каждый шестой россиянин допустил возможность победы страны в мундиале.