Финал ЧМ в московском метро увидели свыше 300 тыс. пассажиров

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Прямую трансляцию финала Чемпионата мира по футболу на экранах в вагонах московского метро в воскресенье посмотрели более 310 тыс. пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы.

Матч между сборными Франции и Хорватии транслировали 8,7 тыс. экранов в 1,9 тыс. вагонах метро.

"Экраны были установлены для оперативного информирования пассажиров. Но вариантов их использования гораздо больше, наши технические возможности в метро огромны. Например, сейчас на экраны выводятся сообщения об изменениях в работе городского транспорта, оперативные новости и транслировались матчи со стадионов ЧМ-2018. Только матч финала посмотрело более 310 тыс. пассажиров", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Составы с экранами курсируют по всем линиям московского метро, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. В зависимости от модели поезда в вагонах размещено по четыре HD-экрана с диагональю 21,5 дюйма или по восемь экранов с диагональю 15,6 дюйма.