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Финал ЧМ в московском метро увидели свыше 300 тыс. пассажиров

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Прямую трансляцию финала Чемпионата мира по футболу на экранах в вагонах московского метро в воскресенье посмотрели более 310 тыс. пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы.

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Матч между сборными Франции и Хорватии транслировали 8,7 тыс. экранов в 1,9 тыс. вагонах метро.

"Экраны были установлены для оперативного информирования пассажиров. Но вариантов их использования гораздо больше, наши технические возможности в метро огромны. Например, сейчас на экраны выводятся сообщения об изменениях в работе городского транспорта, оперативные новости и транслировались матчи со стадионов ЧМ-2018. Только матч финала посмотрело более 310 тыс. пассажиров", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Составы с экранами курсируют по всем линиям московского метро, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. В зависимости от модели поезда в вагонах размещено по четыре HD-экрана с диагональю 21,5 дюйма или по восемь экранов с диагональю 15,6 дюйма.

Финал чемпионата мира-2018

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Футболисты сборной Франции празднуют победуВладимир Путин и тренер сборной России Станислав Черчесов (слева)Президент Франции Франсуа Макрон (в центре) радуется голу своей командыКилиан Мбаппе (в центре) в борьбе за мяч в финале ЧМPussy Riot взяли на себя ответственность за выбежавших на поле по ходу матча посторонних людейВратарь сборной Хорватии Даниел Субашич после очередного пропущенного гола
Футболисты сборной Франции празднуют победу
Теги: Москва, метро, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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