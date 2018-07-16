Болельщик из Франции лишился дорогих часов после объятий незнакомца на финале ЧМ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный похитил у французского болельщика часы стоимостью 12 тысяч евро, обняв его во время финального матча чемпионата мира по футболу в московских "Лужниках", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление гражданина Франции 1977 года рождения о краже у него дорогостоящих часов марки "Hublot", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявитель рассказал, что во время финального матча ЧМ после одного из голов, который забили французские футболисты, к нему подошел незнакомый мужчина и обнял его, "крепко обхватив руки". Позднее потерпевший обнаружил пропажу часов. Материальный ущерб составил почти 900 тысяч рублей.