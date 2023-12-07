Что произошло за день: четверг, 7 декабря

Стрельба в брянской школе, дата выборов президента РФ и цвет 2024 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. По данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого начала стрелять в своих одноклассников. Затем она покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек. Одна из пострадавших школьниц скончалась от полученных ран. Начата проверка обеспечения безопасности гимназии. Между тем депутаты намерены запросить у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах.

- Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта. Центризбирком намерен рассмотреть проект постановления о голосовании в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. Сергей Миронов заявил о планах справороссов выдвинуть в президенты РФ Владимира Путина.

- Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%. Минэкономразвития повысило прогноз до этого же показателя. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", Путин отметил, что в целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном здоровом состоянии: бюджет в январе-ноябре исполнен с дефицитом около 0,5% ВВП, консолидированный бюджет был профицитным.

- Бывший завод Volvo официально запустит производство в ближайшие дни. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что уже идут последние приготовления.

- В РФ начался одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число обратившихся по поводу острых респираторных вирусных инфекций превысило 1 млн человек. Растет количество госпитализируемых, также растет тяжесть заболевания.

- Минфин не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет ФНБ, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. "Почта" весной сообщила о получении по итогам 2022 года убытка впервые за 14 лет. Минцифры РФ планирует в I квартале 2024 года представить стратегию развития "Почты России", исходя из которой будут определяться меры поддержки компании.

- Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года. Это оранжево-розовый оттенок "Персиковый пушок" (13-1023 Peach Fuzz), чья нежная чувственность, уверены в Pantone, говорит о милосердии и объединяет людей.