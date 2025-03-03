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Что произошло за день: понедельник, 3 марта

Приговор Блиновской, планировавшиеся в столичном метро теракты и судьба московского цирка

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу о неуплате налогов. По иску прокуратуры с блогера взыскали порядка 587 млн рублей в пользу государства.

- Террорист, готовивший теракты в столичном метро и подмосковной синагоге, ликвидирован при задержании. В ФСБ сообщили, что после нападений злоумышленник планировал уехать в Афганистан.

- В Уфе потушили возникший рано утром пожар на НПЗ. В МЧС сообщили, что возгорание могло возникнуть в результате технологического процесса. Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что следы атаки беспилотного летательного аппарата на промышленные объекты пока не обнаружены.

- Киев хочет продолжения войны, констатировал Дмитрий Песков. Заявление Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать территории, которые находятся под контролем России, представитель Кремля охарактеризовал как "нежелание воспринимать реальное положение дел на земле". Песков также отметил, что возможная передача замороженных российских активов Украине будет иметь серьезные юридические последствия.

- "Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

- Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию. В МИД РФ заявили, что это сделано в ответ на санкционные действия официального Токио.

- В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу. Как минимум один человек погиб, есть раненые. По данным полиции, преступника задержали.

- Здание Большого московского цирка построят на новом месте. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что его построят в Мнёвниковской пойме.

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