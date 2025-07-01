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Что произошло за день: вторник, 1 июля

Первый разговор Путина и Макрона с 2022 года, обмен нотами протеста между Москвой и Баку, трое погибших при атаке БПЛА в Ижевске, приговор бывшему замглавы Минобороны Иванову

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года. Президенты России и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Также обсуждалась тема Украины, Путин назвал украинский конфликт следствием политики Запада.

- Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело по семи статьям в отношении сотрудников правоохранительных органов в Екатеринбурге, в том числе об умышленном убийстве с особой жестокостью и пытках двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения. Ранее СКР сообщил, что по делу о заказных убийствах задержали шестерых, еще двое умерли.

- В МИД РФ послу Азербайджана был заявлен протест, в том числе в связи с задержанием журналистов в Баку. В свою очередь Рахман Мустафаев передал российской стороне ноту протеста в связи с действиями правоохранительных органов в Екатеринбурге.

- Суд Екатеринбурга отправил под арест еще двоих фигурантов дела о заказных убийствах. Задержан глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шихлински.

- Три человека погибли в Ижевске при атаке беспилотников на предприятие. Число пострадавших достигло 45.

- Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на фондовом рынке РФ. Согласно документу, для осуществления нерезидентами инвестиций будут открываться счета нового типа - "Ин".

- Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности государственного секретаря Дагестана. Ранее он был задержан по делу о хищениях в ходе приватизации одного из предприятий и отпущен под подписку о невыезде. Суд Махачкалы взыскал в доход РФ нефтебазу "Каспетролсервис".

- Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о хищениях и легализации преступных доходов. Бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов приговорен к 12,5 годам заключения. Суд взыскал с них 216 млн рублей в пользу Главного управления обустройства войск и 3,9 млрд рублей - в пользу Агентства страхования вкладов.

- Журналист Юрий Дудь (включен в РФ в список иноагентов) стал фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов.

- Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил распространить применяемый в автопроме утильсбор на другие отрасли.

- Следующие новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

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