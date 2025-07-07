Что произошло за день: понедельник, 7 июля

Отставка и самоубийство министра транспорта, дело против бывшего первого замглавы Росгвардии и 35-градусная жара в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром в понедельник стало известно, что Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ. В Кремле отметили, что указ об отстранении не содержит фразы "утрата доверия". Через несколько часов стало известно, что Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье. Основная версия - самоубийство, сообщили в СКР.

- Андрей Никитин, занимавший пост замглавы Минтранса, назначен врио министра. Его кандидатура уже внесена в Госдуму. Вопрос о назначении Никитина министром нижняя палата парламента рассмотрит 8 июля.

- На бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова завели уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири. Ущерб от его действий превысил 2 млрд рублей. Стригунов арестован.

- Президент подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны при продаже в России.

- Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" получили акции "Яндекса" в прямое владение. Ни у одного из акционеров нет контролирующей доли, напоминают в "Яндексе".

- Минэнерго заявило, что в РФ не рассматривается полный запрет на экспорт топлив. Колебания цен носят сезонный характер, ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов остается контролируемой, заверили в ведомстве.

- ФНС подала иск о банкротстве частной космической компании SR Space. Гендиректор Олег Мансуров уточнил, компания на данный момент находится "в процессе привлечения инвестиций, поэтому и возник данный иск".

- Жара до плюс 35 градусов прогнозируется в Московском регионе до конца недели. До 14 июля будет действовать "оранжевый" (предпоследний) уровень погодной опасности.