Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Вашингтон и Тегеран о переговорах по ядерной программе Ирана, Трамп о планах задерживать суда и возможность подать заявку в космонавты через "Госуслуги"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил, что США не удалось договориться с Ираном по ядерной проблеме. Большинство пунктов, по его словам, согласовали. При этом АР со ссылкой на иранские власти сообщает, что утверждения, что переговоры завершились безрезультатно из-за желания Тегерана обладать ядерным оружием, не соответствуют действительности. Трамп однако убежден, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном.

- Минобороны РФ заявило, что Украина нарушает пасхальное перемирие. В военном ведомстве отметили, что российская армия соблюдает режим прекращения огня.

- Президент США пообещал задерживать суда, которые платили пошлины Ирану. Трамп также заявил, что американские военные приступают к очистке Ормузского пролива от мин.

- "Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты. Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня.

- Швеция задержала грузовое судно под панамским флагом, направлявшееся из России в испанский Лас-Пальмас. После уплаты штрафа за нарушение экологического законодательства его отпустили.

- Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австрии. В финале соревнований WTA 500 в Линце она обыграла бывшую соотечественницу Анастасию Потапову.

- В Дагестане по делу о прорыве плотины Геджухского водохранилища арестован инженер. Власти также предупреждают, что после сильных осадков угрозу представляет Ерсинская плотина. В то же время Мюрегинское водохранилище обезопасили от прорыва дамбы.

- Мари-Луизе Эта возглавила немецкий "Унион" и стала первой женщиной-главным тренером в истории Бундеслиги. Ранее она входила в тренерский штаб клуба и работала с молодежной командой "Униона".

