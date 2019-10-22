Что произошло за день: вторник, 22 октября

Судьбоносные решения по Сирии, проблемы у ледокола "Тор" и ЧП на руднике "Норникеля"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Турция достигли судьбоносных договоренностей по Сирии, как охарактеризовал их Владимир Путин. В частности, в подписанном Москвой и Анкарой меморандуме указано, что Россия и Турция будут вмеcте патрулировать приграничную зону безопасности на севере Сирии.

- Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии. В Росморречфлоте заявили, что сигнал был подан после обесточивания части оборудования. Затем стало известно, что во время шторма у "Тора" вышли из строя двигатели, пострадала женщина из команды ледокола, она в больнице.

- Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро. Виктор Тихонов был приговорен к 4 годам колонии, после того как врезался в подземный переход на станции "Славянский бульвар" в декабре 2017 года. Теперь же дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе суда.

- Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ. Ее закроют 26 октября, точные сроки реконструкции не называются. Схема движения наземного транспорта в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье - Сабурово из-за этого также изменится.

- Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля". Еще несколько человек пострадали. По одной из версий, рабочие могли погибнуть из-за отравления метаном. "Норникель" заявляет, что подтверждений этому нет, но продолжает выяснять, "что за газ". СКР начал проверку.

- Дмитрий Песков призвал аналитически относиться к данным Росстата, по которым половине россиян хватает денег только на еду и одежду. Он констатировал, что трудно понять, откуда берутся такие данные. Из приводимых СМИ цифр Росстата следует, что число российских семей, которым хватает денег только на еду и одежду, на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее.

- Дочь посла Ирана в РФ скончалась в Москве. Источник говорил о возможном самоубийстве, но в диппредставительстве сообщили, что она скончалась после инсульта.

- Американский боксер Бернард Хопкинс вызвал на поединок Роя Джонса-младшего, ранее принявшего российское гражданство. Тот вызов принял. 50-летний Джонс и 54-летний Хопкинс дважды встречались на ринге, счет 1-1.