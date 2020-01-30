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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

Что произошло за день: четверг, 30 января

Рекомендации Минздрава РФ по коронавирусу, новая зарплата Медведева и отмена щедрой акции Макдональдса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минздрав РФ опубликовал список препаратов для лечения "уханьского вируса". В перечне названы лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом. Также ведомство сообщает, что китайский коронавирус может вызывать заболевания от легкого ОРВИ до пневмонии, а также сепсис и септический шок. В России пока ни одного заболевшего не выявлено. Между тем жители Москвы раскупают медицинские маски, а госвласти закрывают сухопутную границу с КНР, прекращают выдачу виз гражданам Китая в ряде регионов и рекомендуют вообще не ездить в эту страну.

- В "Домодедово" задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет. Нетрезвая женщина, прилетевшая рейсом S7 Симферополь - Москва, заявляла, что в ее сумке находится бомба. Лайнер в аэропорту встречали сотрудники правоохранительных органов. Взрывного устройства у нее обнаружено не было, женщину отправили на психиатрическую экспертизу.

- Суд арестовал всех пятерых экс-полицейских, занимавшихся "делом Голунова". Под стражу заключены экс-сотрудники УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Денис Коновалов и Максим Уметбаев, а также их начальник Игорь Ляховец, которого считают организатором незаконного задержания корреспондента. Следствие считает мотивом незаконного уголовного преследования журналиста "Медузы" желание полицейских продвинуться по службе.

- Владимир Путин определил зарплату Дмитрия Медведева в Совбезе. Ежемесячное жалованье заместителя председателя СБ РФ будет составлять 618 713 рублей.

- Помилованная израильтянка Наама Иссахар вернулась на родину. Забирать ее из Москвы прилетал премьер страны Биньямин Нетаньяху. В РФ он также провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых рассказал российскому лидеру о предложенной Дональдом Трампом "сделке века" по Палестине.

- Британские метеорологи предупредили мир о грядущей рекордно жаркой пятилетке. По данным ученых, с 2020 по 2024 годы средние температуры будут на 1,15 - 1,46 градуса по Цельсию выше температур в доиндустриальный период.

- "Макдоналдс" на Пушкинской из-за коронавируса передумал продавать гамбургеры по 3 рубля. Акция должна была стартовать 31 января, но в ресторане отказались от этой идеи, сославшись на рекомендации правительства Москвы воздержаться от мероприятий в местах массового скопления людей.

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