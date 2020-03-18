Что произошло за день: вторник, 17 марта

Евровидение отменили, рубль упал, гречка в магазинах не кончилась

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще 33 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в России. Число инфицированных достигло 147 человек. Из них 31 случай в Москве, один - в Томской области, один - в Новосибирской области. На фоне распространения коронавируса российских школьников решено отпустить на каникулы с 23 марта по 12 апреля, а досрочный ЕГЭ - перенести на конец июня. Роспотребнадзор порекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины, банки, многофункциональные центры и сократить поездки на общественном транспорте. Кроме того, российские суды приостановят рассмотрение дел: исключение будет сделано для безотлагательных процессов. А Кремль поинтересуется у Минобороны возможностью переноса весеннего призыва.

- Начались первые испытания вакцины против COVID-19. Как рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, первое тестирование начато всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Между тем Владимир Путин заявил, что российские ученые продолжают работать над лекарством от COVID-19 и ему уже назывались первые даты предполагаемого создания вакцины. Пока же число заразившихся в мире превысило 200 тыс. человек.

- Доллар уперся в отметку 80,87 руб./$1, максимально допустимую Мосбиржей. Весь день национальная валюта падала на торгах на фоне негативных новостей о распространении коронавируса и дешевеющей нефти. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже опускалась до $26,73 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени до $23,55 за баррель.

- Минпромторг договорился с ритейлом, чтобы те не повышали цены на продукты. В ведомстве заявили, что ситуацию контролируют Минсельхоз и ФАС. Также в министерстве отметили, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в московских магазинах, постепенно спадает. При этом в регионах ситуация стабильная. Ассоциация компаний розничной торговли подчеркивает, что проблем с запасом продовольствия в торговых сетях нет. Маски скоро вернутся в продажу, обещают российские власти.

- На Москву надвигается сильный ветер. В МЧС предупредили, что до 9 утра четверга в городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с.

- Конкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавируса. Организаторы сообщают, что одно из главных европейских музыкальных шоу состоится в этом же голландском городе в 2021 году.

- В Свердловской области мужчина убил избитую им жену на входе в суд. В Первоуральске фигурант дела о побоях напал на свою гражданскую супругу и убил, а затем ранил пристава. Злоумышленник был задержан через несколько часов.