Что произошло за день: пятница, 24 июля

Открытие авиасообщения с миром, конфликт армян и азербайджанцев в Москве и приезжие дебоширы в Хабаровске

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Начиная с этой даты россияне смогут улететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. Москва продолжает переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.

- Песков сообщил об участии в хабаровских митингах "приезжих дебоширов". Но говорить о том, что протесты в Хабаровске организованы из-за рубежа, нельзя, считает представитель Кремля. В свою очередь врио губернатора края Михаил Дегтярев получил данные о возможных провокациях на стихийных митингах в регионе.

- В Святой Софии впервые с 1934 года прошел намаз. Христианские мозаики и фрески на время мусульманских молитв закрыли шторами. На богослужение в теперь уже бывший музей пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, Центробанк рассматривает возможность публикации траектории движения ключевой ставки в будущем.

- Драки между выходцами из Армении и Азербайджана произошли в Москве. Конфликты начались еще в ночь на пятницу, но продолжились и днем 24 июля. По итогам ночных столкновений в районе Марьино задержаны 25 человек. Посольство Армении обвинило Баку в попытке перенести противостояние двух стран на границе на территорию другого государства. Власти Азербайджана обсудили ситуацию с диаспорой и заявили, что в нападениях виновата армянская сторона.

- Массовая вакцинация от COVID-19 будет доступна в РФ в начале 2021 года, сообщил источник. Первыми вакцину получат люди из групп риска: учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. Между тем число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек. За сутки эта цифра выросла на 5 811.