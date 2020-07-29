Что произошло за день: среда, 29 июля

"Вагнеровцы" в Белоруссии, качели с ковидом и массовые акции в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бойцы иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии. Как заявили в КГБ страны, задержанные 32 гражданина РФ - члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера. Захар Прилепин нашел в списке предполагаемых "вагнеровцев" известных ему людей. В связи с задержанием МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины, так как некоторые из задержанных, утверждают в Минске, были зафиксированы в Донбассе. Александр Лукашенко заявил, что россияне уже пытаются "оправдать свои грязные намерения". В Минске связывают приезд боевиков с предстоящими выборами в стране.

- Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону. Президент призвал сделать все, чтобы избежать повторного карантина. В России за последние сутки выявлено еще 5 475 заболевших коронавирусом. Пока же американская компания Moderna оценила курс прививок от COVID-19 в $50-60. Вакцина от российского центра им. Гамалеи может быть выпущена в гражданский оборот 15 августа, а центр "Вектор" считает, что массовое промышленное производство вакцины начнется в конце текущего - начале следующего года.

- В США обвинили Россию в дезинформации о COVID-19. Источники утверждают, что ряд сайтов распространяли статьи о борьбе с пандемией, в которых восхвалялась Россия и очернялись США.

- ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских. Нейтрализованная ячейка запрещенной в РФ организации действовала в Санкт-Петербурге. В нее входили уроженцы одной из республик Средней Азии.

- Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП. Его адвокат заявил, что все доказательства будут представлены в суде. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста перенесено на 30 июля.

- Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа. Столичный мэр заявил, что дальнейшее снятие ограничений зависит от развития эпидемиологической ситуации.