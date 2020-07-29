Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 691 527+210 297

Что произошло за день: среда, 29 июля

"Вагнеровцы" в Белоруссии, качели с ковидом и массовые акции в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бойцы иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии. Как заявили в КГБ страны, задержанные 32 гражданина РФ - члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера. Захар Прилепин нашел в списке предполагаемых "вагнеровцев" известных ему людей. В связи с задержанием МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины, так как некоторые из задержанных, утверждают в Минске, были зафиксированы в Донбассе. Александр Лукашенко заявил, что россияне уже пытаются "оправдать свои грязные намерения". В Минске связывают приезд боевиков с предстоящими выборами в стране.

- Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону. Президент призвал сделать все, чтобы избежать повторного карантина. В России за последние сутки выявлено еще 5 475 заболевших коронавирусом. Пока же американская компания Moderna оценила курс прививок от COVID-19 в $50-60. Вакцина от российского центра им. Гамалеи может быть выпущена в гражданский оборот 15 августа, а центр "Вектор" считает, что массовое промышленное производство вакцины начнется в конце текущего - начале следующего года.

- В США обвинили Россию в дезинформации о COVID-19. Источники утверждают, что ряд сайтов распространяли статьи о борьбе с пандемией, в которых восхвалялась Россия и очернялись США.

- ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских. Нейтрализованная ячейка запрещенной в РФ организации действовала в Санкт-Петербурге. В нее входили уроженцы одной из республик Средней Азии.

- Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП. Его адвокат заявил, что все доказательства будут представлены в суде. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста перенесено на 30 июля.

- Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа. Столичный мэр заявил, что дальнейшее снятие ограничений зависит от развития эпидемиологической ситуации.

Новости

Спящего на матрасе ребенка спасли в 3 км от берега в Азовском море

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

ЦИК попросили проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной

ЦИК попросили проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной

Бывший глава РАО Федотов осужден на пять лет по делу о мошенничестве

Бывший глава РАО Федотов осужден на пять лет по делу о мошенничестве

В совет директоров АКРА вошел бывший глава администрации Кремля

Дело журналиста Ивана Сафронова

В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

ОАК взяла на себя управление "Ильюшиным"

Прилепин нашел знакомых в списке задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Экс-замглавы УФСИН Петербурга признан заказчиком убийства подчиненного

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');