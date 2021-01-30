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Что произошло за день: суббота, 30 января

Пожар в Южном Тушине, закрытие центра в Москве и хозяин дворца

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар произошел в промзоне Южного Тушина в Москве. Загорелся топливозаправщик, около которого находилось до 40 баллонов с пропаном. Пострадал один человек. К тушению были привлечены вертолеты, к середине дня удалось ликвидировать возгорание.

- В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса, скончались 512 человек. Москва уступила Петербургу (2 512) по показателю суточного прироста: в столице 2 430 случаев. Это соответствует показателям конца сентября - начала октября 2020 года.

- Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике. В здании разместится апарт-отель. Строительство планируется закончить в течение двух лет.

- В России с 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. В том числе, это выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России. Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие.

- В центре Москвы 31 января изменят движение общественного транспорта. Из-за готовящихся акций оппозиции поезда в столичном метро будут проезжать без остановок семь станций, о закрытии которых сообщалось ранее. Кроме того, власти города рекомендовали барам и ресторанам в центре Москвы закрыться 31 января.

- В Москве задержан главред "Медиазоны" Сергей Смирнов. В полиции сообщили, что в отношении него составлен протокол за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Причиной этому послужили призывы к участию в несанкционированной акции. Адвокат Смирнова полагает, что главред "Медиазоны", скорее всего, останется на ночь в отделении полиции.

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