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Что произошло за день: среда, 3 февраля

Пожар в Красноярске, новые обвинения по "санитарному делу" и обвинение Фургалу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Договор о СНВ с 3 февраля продлен на 5 лет. Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, соответствующее соглашение вступило в силу.

- Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске. Они зашли в помещение для поиска человека, который мог находиться внутри. Сотрудник склада также погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.

- Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции. Экс-губернатору вменяется покушение на убийство двух и более лиц, убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия.

- Олегу Навальному предъявили обвинение по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице. Аналогичное обвинение было предъявлено участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову. Муниципальный депутат Люся Штейн отправлена под домашний арест по делу о нарушении санэпидправил.

- В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19. В Москве суточный прирост составил 1545, это наименьшие цифры с конца сентября.

- Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Это произойдет 15 февраля на взаимной основе. Кроме того с 8 февраля будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией.

- Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon. Он станет исполнительным председателем совета директоров компании, а должность гендиректора займет нынешний руководитель Amazon Web Services Энди Джесси.

- Названы номинанты на премию "Золотой глобус". За награду лучшей драме поборются картины "Земля кочевников", "Отец", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой". В номинации "Лучший режиссер" впервые представлены сразу три женщины.

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