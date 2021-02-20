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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Что произошло за день: суббота, 20 февраля

Задержание гендиректора ТГК-2, первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8, регистрация третьей COVID-вакцины в России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Руководство ТГК-2 и "Архоблэнерго" заподозрили в превышении полномочий и сокрытии денег. Задержания в Москве и Архангельске. По данным источника, среди задержанных оказалась гендиректор ТГК-2 Надежда Пинигина.

- Навальный оштрафован на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана. Оппозиционер признан виновным в умышленной публикации сведений, подрывающих авторитет Игната Артеменко. Суд учел, что у Навального есть малолетний сын. Ранее в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока, но учел 1,5 месяца домашнего ареста.

- В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом A(H5N8). Заболели семеро сотрудников птицефабрики на юге России. От человека к человеку вирус не передается. "Вектор" заявил о готовности разработать тест-систему и вакцину от этого штамма птичьего гриппа.

- В России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19. Препарат "КовиВак" разработан центром имени Чумакова. Там уточнили, что примерно у 15% добровольцев не выработались антитела к 28-му дню после прививки. По словам директора центра Айдара Ишмухаметова, антительный ответ не является четким показателем защиты от вируса.

- За сутки в России зарегистрированы 12 953 случая заражения коронавирусом. Прирост уменьшается, значения третьей недели февраля соотносятся с серединой октября 2020 года.

- Число жертв обрушения на фабрике в Норильске достигло трех. Между тем двое пострадавших попали в реанимацию. Поисковые работы завершены. Глава "Норникеля" Владимир Потанин связал ЧП с нарушением техники безопасности руководством предприятия.

- В Москве простились с Андреем Мягковым. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

- Японка Наоми Осака во второй раз выиграла Australian Open. Ее соперницей в финале была Дженнифер Брэди.

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