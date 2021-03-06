Что произошло за день: суббота, 6 марта

Михаил Мишустин провел совещания в Кемерове, помощник президента РФ заболел коронавирусом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом. В Москве вторые сутки подряд прирост остается на уровне менее двух тысяч новых случаев COVID-19.

- Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину не потребуется самоизоляция, так как он не контактировал со своим помощником лично.

- Михаил Мишустин провел совещания в Кемерове. Он потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба и разобраться с выплатами на шахте "Алексиевская", где работникам задолжали 200 млн рублей. Премьер в ходе поездки также подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

- Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты.

- В Кремле опровергли слова Валерия Рашкина о планах повысить пенсионный возраст. О том, что такое предложение может быть выдвинуто в 2022 году, депутат Госдумы заявил в беседе с изданием Ura.ru. Песков сказал, что это ошибочное утверждение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что приближающиеся выборы не должны становиться поводом "для заявлений, не имеющих под собой оснований".

- Человек погиб под снежной лавиной в камчатском городе Елизово. Еще два человека - женщина и ребенок - были спасены. На Камчатке объявили лавинную опасность.

- "Роскосмос" проверит надежность ракетно-космической техники за 1 млрд рублей.