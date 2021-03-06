Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:48Заразились
на 06.03В России 4 312 181+11 022В мире 116 065 803+447 848

Что произошло за день: суббота, 6 марта

Михаил Мишустин провел совещания в Кемерове, помощник президента РФ заболел коронавирусом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом. В Москве вторые сутки подряд прирост остается на уровне менее двух тысяч новых случаев COVID-19.

- Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину не потребуется самоизоляция, так как он не контактировал со своим помощником лично.

- Михаил Мишустин провел совещания в Кемерове. Он потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба и разобраться с выплатами на шахте "Алексиевская", где работникам задолжали 200 млн рублей. Премьер в ходе поездки также подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

- Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты.

- В Кремле опровергли слова Валерия Рашкина о планах повысить пенсионный возраст. О том, что такое предложение может быть выдвинуто в 2022 году, депутат Госдумы заявил в беседе с изданием Ura.ru. Песков сказал, что это ошибочное утверждение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что приближающиеся выборы не должны становиться поводом "для заявлений, не имеющих под собой оснований".

- Человек погиб под снежной лавиной в камчатском городе Елизово. Еще два человека - женщина и ребенок - были спасены. На Камчатке объявили лавинную опасность.

- "Роскосмос" проверит надежность ракетно-космической техники за 1 млрд рублей.

Новости по теме

Новости

Пострадавший в результате аварии на продуктопроводе в ХМАО получил легкие травмы

В акватории Оби под Нижневартовском возник пожар

На Камчатке объявили лавинную опасность

На Камчатке объявили лавинную опасность

Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным

Мишустин потребовал разобраться с выплатами зарплат на шахте "Алексиевская"

Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом

Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты

В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом

В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом

Уголовное дело возбуждено после схода цистерн в Хабаровском крае

Уголовное дело возбуждено после схода цистерн в Хабаровском крае

Что случилось этой ночью: суббота, 6 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');