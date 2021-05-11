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Что произошло за день: вторник, 11 мая

Стрельба в казанской школе, возможное ужесточение законодательства об обороте оружия в России и высылка румынского дипломата

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Казани было совершено нападение на школу. В результате стрельбы погибли девять человек, среди них - семеро детей и две сотрудницы школы. Пострадали более двадцати человек, двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Задержан 19-летний Ильназ Галявиев. Возбуждено уголовное дело. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе не было охраны. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

- Путин поручил Росгвардии разработать новое положение о видах оружия для гражданского оборота. В Кремле отметили, что в качестве охотничьего оружия иногда продают те виды вооружения, которые могут использоваться как боевые. Поручение связано со стрельбой в Казани: нападавший получил право на хранение стрелкового оружия в конце апреля. Между тем омбудсмен Татьяна Москалькова предложила повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года.

- Россия вышлет помощника военного атташе при посольстве Румынии. Таков ответ МИД России на объявление персоной нон грата помощника военного атташе при российском посольстве в Бухаресте Алексея Гришаева 26 апреля.

- Украинских парламентариев Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене. По данным СБУ, Козак находится в России и не планирует возвращаться, а Медведчук, у которого днем во вторник прошел обыск, сейчас на Украине.

- В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек. Выздоровели 7 009 человек, 329 пациентов умерли. В Москве зарегистрированы 2 628 новых случаев COVID-19.

- Станислав Черчесов исключил появление Игоря Акинфеева в сборной на Евро-2020. Главный тренер команды рассказал, что обсудил эту тему с вратарем московского ЦСКА 9 мая, "ситуация с ним закрыта". Во вторник был обнародован расширенный состав сборной России.

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