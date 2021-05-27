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Что произошло за день: четверг, 27 мая

Проблемы рейсов в обход Белоруссии, беспилотный автомобиль Сбера и автобус на фонарном столбе в Петербурге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии. Оба рейса - из Вены в Москву и из Парижа в Москву - были отменены. В Росавиации пока не комментировали эту ситуацию. Власти Австрии потребовали от России разъяснений в связи с отказом согласовывать полет Austrian Airlines. Часть пассажиров рейса Air France вывезет "Аэрофлот".

- Общее число жертв коронавируса в РФ превысило 120 тысяч. Суточный прирост в стране составил 9039, за минувшие 24 часа скончались 402 человека. По оценкам Центра им. Гамалеи в России от COVID привились только 10% населения.

- Россиянка Сапега стала подозреваемой по статье о разжигании вражды, в Белоруссии по этой статье ей грозит до 12 лет тюрьмы. Такие данные привел незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна". В Кремле заявляли, что допускают юридическую возможность запросить передачу Сапеги в Россию. Между тем в ЛНР завели дело против задержанного в Минске Романа Протасевича, обвинив его в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов".

- Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 млн руб. за шесть правонарушений. Также TikTok оштрафован на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент, а Google должен заплатить 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи запрещенного контента.

- Сбер представил прототип беспилотного электромобиля ФЛИП. Его источником питания является модуль сменных батарей. Размер составляет 3,62 м на 1,95 м, но места в салоне больше, чем у стандартного легкового автомобиля, так как там нет традиционных средств управления и места водителя.

- "Открытая Россия" заявила о самоликвидации (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ). Будут закрыты отделения в регионах, все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано.

- В Петербурге автобус с пассажирами врезался в фонарный столб. Кабина в результате столкновения оказалась на высоте примерно трех метров. Пострадали шесть человек.

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