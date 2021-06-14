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Что произошло за день: понедельник, 14 июня

Пожар на газовой заправке в Новосибирске, интервью Путина американскому каналу и участие Протасевича в пресс-конференции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Канал NBC опубликовал новый фрагмент интервью с Владимиром Путиным. Как выяснилось, авторы пробыли 2 недели на карантине перед встречей с президентом РФ. В этом интервью российский лидер рассказал, что РФ в последние годы не видела стабильности от США, а также не дождалась доказательств причастности Москвы к кибератакам в Америке. Путина спросили о версии организованного властями РФ покушения на Навального - эти предположения президент РФ опроверг, заявив, что у Москвы нет привычки кого-либо убивать. Он также заверил американских журналистов, что оппозиция его не пугает, и сообщил, что готов поддержать любого человека, преданного России, даже если он будет критиковать самого Путина.

- Пожар произошел на газовой заправке в Новосибирске. Взрывались резервуары с газом, огонь перекинулся на соседние гаражи. По данным местного Минздрава, пострадали 28 человек. Источник сообщал, что пострадали 33 человека. К настоящему моменту пожар локализован.

- В России за сутки выявили более 13,7 тыс. случаев коронавируса. В Москве 6 590 новых эпизодов - суточная заболеваемость COVID в столице прервала рост впервые с 5 июня. На фоне новых ограничений в Москве временное закрытие грозит дворцу спорта "Мегаспорт", где на концерте группы "Звери" были выявлены многочисленные нарушения.

- Роман Протасевич принял участие в брифинге МИД Белоруссии. Он заявил, что считает СИЗО наиболее безопасным для себя местом, и сообщил, что не помнит фамилии российского бизнесмена, причастного к финансированию телеграм-канала NEXTA, который признан экстремистским в республике. Задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу власти Белоруссии обвинили в разжигании социальной вражды и розни.

- Любовь Соболь объявила о прекращении предвыборной кампании. По ее словам, она отказалась от планов баллотироваться в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией. Ранее фонд был признан иноагентом.

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