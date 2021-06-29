Что произошло за день: вторник, 29 июня

Ревакцинация объявлена в РФ, обыски в "Проекте" и проблемы экипажей самолетов в Краснодарском крае

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации вакцинация может проводиться раз в год, заявил Михаил Мурашко. Прививаться нужно без учета показателей анализа на антитела, призвала Татьяна Голикова. Между тем в Кремле заявили, что добиться 60-процентной вакцинации россиян к осени не удастся, сроки этого процесса сдвигаются. В РАН заявляют, что полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 11,5% жителей.

- В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 652 человека. Суточный прирост в стране составил 20 616, из них 6 209 случаев пришлись на Москву. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что летальность от инфекции COVID-19 может вырасти с 2% до 5-10%.

- Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата. Военное ведомство страны заявляет, что российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата Evertsen в Черном море. Инцидент произошел 24 июня, когда корабль находился неподалеку от Крыма.

- До половины рейсов на курорты Кубани могут быть отменены из-за отказа отелей Краснодарского края размещать членов экипажа без сертификата о вакцинации от COVID-19. Туроператоры констатируют, что продажи туров в этот регион на июль-август практически остановились в связи с требованием о ПЦР-тестах и прививках для заселения туристов в гостиницы.

- Обыски прошли у главреда издания "Проект" Романа Баданина. В МВД заявили, что следственные действия проводились по делу о клевете в отношении предпринимателя из Санкт-Петербурга Ильи Трабера. Баданин, его зам и журналистка издания были допрошены по данному делу в качестве свидетелей. Дмитрий Песков не увидел взаимосвязи обысков с расследованиями "Проекта", а с последним материалом о главе МВД РФ Владимире Колокольцеве представитель Кремля не ознакомился.

- В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене. Учредителя фирмы "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского заподозрили в продаже программно-аппаратного комплекса, используемого иностранными секретными службами.

- Бывший директор ФБК Жданов заочно арестован (Фонд признан экстремистской организацией и иноагентом). Его обвиняют в неисполнении решения суда. Жданов находит в Литве, его объявили в международный розыск.