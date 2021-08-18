Что произошло за день: среда, 18 августа

Деньги за прививку, перенос переписи и непогода в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России проведут розыгрыши денежных призов среди привившихся. С 1 сентября по 1 декабря компьютер случайным образом определит 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Между тем в России за сутки выявлено 20 914 тыс. случаев заражения коронавирусом, лидером по приросту стал Петербург (1 636 эпизодов).

- Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Ранее основной этап планировался на период с 1 по 31 октября.

- Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре. Александра Бутнару обнаружили в Новгородской области. Таким образом на свободе остается лишь Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя".

- Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ, подтвердили в МИД этой страны. Между тем в Афганистане появились записи стрельбы талибов ("Талибан" запрещен в РФ) по протестующим в Джелалабаде. По неподтвержденным данным, погибли два человека, еще несколько были ранены. Также в соцсетях появились сообщения о публичной казни четырех командиров - сторонников прежних властей в Кандагаре.

- Цена газа в Европе рухнула на фоне ложных данных о "Северном потоке 2". Цена упала на 10% после публикации газотранспортным оператором Gascade данных о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали. Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные. Свежие данные показывают отсутствие прокачки.

- Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов. Во время грозы, сопровождавшейся сильным ветром, пострадала женщина. В столице повалено почти 50 деревьев, повреждены 24 машины. В аэропортах задержаны рейсы, власти предупреждали о возможных задержках наземного транспорта.